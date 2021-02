Il Signore degli Anelli, tutta la storia di Gandalf: dalla giovinezza alla fine dei film

Quando si pensa a Gandalf il pensiero corre inevitabilmente alla trilogia de Il Signore degli Anelli: lo stregone interpretato da Ian McKellen, però, vanta una storia ben più lunga di quella narrata nei libri che raccontano le avventure di Frodo e della Compagnia in viaggio verso il Monte Fato.

Appartenente all'ordine degli Istari (spiriti appartenenti ai Maiar) e ritenuto da molti addirittura una delle incarnazioni di Manwe, il più potente tra i Valar, il nostro Gandalf fa il suo esordio nella Terra di Mezzo durante il IX secolo della Terza Era, inviato nel continente per portare aiuto agli eserciti impegnati nella prima, leggendaria guerra contro Sauron.

Sconfitto una prima volta il signore di Mordor, Gandalf prende le sembianze che tutti noi conosciamo e comincia il suo girovagare per la Terra di Mezzo, accrescendo la sua conoscenza e insospettendosi per primo riguardo all'ombra calata sul Bosco Atro, primo segnale del ritorno di Sauron: in quel periodo fu proprio Saruman, già in preda alla sua brama di potere, a distoglierlo dall'idea di attaccare Dol Guldur, suggerendo che fosse più saggio attendere lo svolgersi degli eventi.

Il Bianco Consiglio durante il quale Gandalf suggerisce l'attacco al redivivo Sauron si svolge, inoltre, praticamente in contemporanea con gli eventi de Lo Hobbit: quando lo Stregone abbandona momentaneamente il gruppo di Bilbo e dei nani, infatti, lo fa proprio per recarsi ad esprimere tutta la sua preoccupazione al cospetto di Saruman.

Gli eventi post-battaglia dei Cinque Eserciti sono quindi i più noti della storia dello Stregone: il nostro si mette in viaggio con Frodo e la Compagnia, finisce per essere imprigionato da Saruman finalmente rivelatosi in tutta la sua corruzione e, una volta liberatosi, cade sotto i colpi del Balrog soltanto per tornare in vita come Gandalf il Bianco e dare il suo decisivo contributo alla vittoria finale contro Sauron. Infine, come tutti ricorderete, decide di partire con Frodo e gli Ultimi Elfi alla volta di Valinor. Non solo Gandalf, comunque: ecco cos'hanno fatto tutti i membri della Compagnia dopo il finale de Il Signore degli Anelli.