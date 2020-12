Il Signore degli Anelli, le star della saga vogliono comprare la casa di Tolkien

L'opera di Tolkien sembra aver lasciato un solco profondo nel cuore dei protagonisti de Il Signore degli Anelli: l'ennesima dimostrazione di ciò arriva da una notizia delle ultime ore che vede coinvolte alcune delle star alle dipendenze di Peter Jackson tra la trilogia originale e quella de Lo Hobbit.

Gli attori in questione sono Ian McKellen, John Rhys-Davis e Martin Freeman: i nostri, con la gentile collaborazione di Annie Lennox (autrice, per chi non lo ricordasse, della splendida Into the West per la colonna sonora della saga) sembrano infatti intenzionati a mettere sul piatto una cifra vicina ai 6 milioni di sterline per l'acquisto della casa di J.R.R. Tolkien situata al numero 20 di Northmoor Road, Oxford.

"Incredibilmente, considerata la sua importanza, non esiste ancora in nessuna parte del mondo un centro dedicato a Tolkien. La nostra intenzione è rendere la sua casa un punto di ritrovo letterario che possa ispirare nuove generazioni di scrittori, artisti e registi negli anni a venire" sono state le parole di John Rhys-Davis, indimenticato volto di Gimli nei film di Jackson.

I nostri, oltre a contribuire con le loro finanze al progetto, hanno dunque indetto una campagna per la raccolta dei fondi: un'iniziativa che, ne siamo sicuri, farà brillare gli occhi ai tanti appassionati di Tolkien sparsi in giro per il mondo. Peter Jackson, intanto, ha recentemente parlato della versione 4K de Il Signore degli Anelli; per chi volesse viaggiare con gli occhi e con il cuore, invece, ecco quali sono gli splendidi posti in cui fu girato Il Signore degli Anelli.