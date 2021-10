Il Signore Degli Anelli, spunta una nuova teoria sugli Hobbit e Eru Ilúvatar

I fan de Il Signore Degli Anelli non smettono mai di analizzare la magistrale opera di JRR Tolkien e continuano ad elaborare teorie sulla Terra di Mezzo, l’ultima che ha preso piede su Reddit implica che gli Hobbit furono inviati da Eru Ilúvatar appositamente per contrastare Sauron.

L'eredità di Tolkien continua a vivere e ad appassionare migliaia di persone in tutto il mondo, il prossimo grande progetto in vista che ci riporterà nella Contea è la serie de Il Signore degli Anelli targata Amazon Prime Video in arrivo tra un anno.



Come la maggior parte dei fan già sa, gli Hobbit sono creature che resistono alla corruzione dell'Unico Anello. L’opera ricorda ripetutamente al pubblico il fatto che se l'arma del nemico dovesse cadere nelle mani di chiunque tranne Frodo, il mondo soccomberebbe all'oscurità. Ma ora, come ha sottolineato un fan su Reddit, sembra che ci siano molte coincidenze nel modo in cui le cose sono andate a finire. Per prima cosa, perché Bilbo tra tutte le persone si è imbattuto nell'Anello nella grotta di Gollum? Questo ha portato poi Frodo ad ereditare l'anello.

La teoria ipotizza che forse è stato Eru Ilúvatar, il dio e creatore di Arda, che ha indirettamente influenzato gli eventi in un certo modo e ha cambiato il destino degli hobbit. Mentre la divinità è sempre stata riluttante ad intervenire, altri hanno abbastanza spesso preso in mano la situazione in suo nome, incluso Manwë, capo tra i Valar.



