Il signore degli anelli: finalmente smentita la teoria fan più folle di sempre

A oltre vent’anni dal debutto cinematografico della trilogia di Peter Jackson de Il Signore degli Anelli, l’adattamento dell’opera più conosciuta di J.R.R. Tolkien continua a far parlare di sé. Un utente su Reddit ha solo in questi giorni smontato una curiosa teoria circolata per anni tra i fan dell’amatissima saga.

Dopo aver riportato la curiosità riguardante la nascita della voce di Gollum nella trilogia de Il Signore degli Anelli, torniamo a parlare dei film del regista neozelandese per aiutare a smontare definitivamente la teoria che vorrebbe Frodo non ricordare il nome di Legolas, per anni portata avanti e avallata dal fatto che, in effetti, non lo usi mai nel corso della saga.

Secondo una teoria nata su Reddit, infatti, Frodo non avrebbe ricordato il nome dell’elfo, probabilmente distratto dall’importanza della missione prospettatagli, quando si erano conosciuti per la prima volta.

Oggi, grazie a un utente particolarmente attento, l’idea verrebbe meno grazie alla scoperta che nel libro scritto dallo Hobbit, il nome di Legolas compare al fianco di quello degli altri protagonisti dell’avventura.

L’utente Icy_Statement_2410 fa notare come, nonostante sia vero che il libro sia stato finito anni dopo le vicende dell’Unico Anello, rendendo possibile il fatto che Frodo si sia informato a proposito del nome del compagno, pare certo che il personaggio interpretato da Elijah Wood conoscesse il nome di Legolas, con tanto di accenti.

Vi lasciamo allo screenshot che prova la conoscenza del nome dell’elfo da parte di Frodo e a un’analisi dell’amicizia tra Gimli e Legolas in Il Signore degli Anelli.