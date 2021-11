Il Signore degli Anelli, sentite Billy Boyd: 'Il vero eroe della saga è Pipino!'

Se è vero che Pipino è uno dei personaggi più sottovalutati in Il Signore degli Anelli, a nessuno, probabilmente, è mai venuto in mente che possa essere proprio lui l'eroe principale della saga cinematografica. Eppure è così che la pensa Billy Boyd, che l'ha interpretato al cinema ed è sicuramente rimasto affezionato al suo ruolo.

Billy Boyd ha recitato nel franchise di Il Signore degli Anelli fin dal primo film, La Compagnia dell'Anello, di cui ricorre quest'anno il ventesimo anniversario. Insieme al collega Dominic Monaghan, Merry nella trilogia, l'attore conduce attualmente un podcast intitolato The Friendship Onion. Il podcast non è incentrato esclusivamente sulla saga tratta da Tolkien, ma naturalmente se ne parla piuttosto spesso, anche per l'amicizia che tra i due è sbocciata proprio sul set.

In uno degli ultimi episodi, Billy Boyd e Dominic Monaghan hanno risposto alle domande più frequenti su di loro che circolano su Internet. Una di queste era proprio su Pipino: si può considerare il vero eroe della saga?

"Sì" è stata la risposta del diretto interessato, pronunciata guardando solennemente in camera. L'intento era ovviamente scherzoso, così come del resto per quanto riguarda altre risposte. Per esempio, alla domanda "Perché Gandalf è così cattivo con Pipino?", la risposta avrebbe dovuto chiamare in causa, come ben sanno i fan di Il Signore degli Anelli, le sue sciocche decisioni, che spesso mettono in pericolo gli altri personaggi. Secondo Billy Boyd, invece, Gandalf sarebbe geloso della magia di Pipino, che lo porta per l'appunto a essere il vero eroe della saga.