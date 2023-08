Il Signore degli Anelli, Sean Bean scalò una montagna pur di non volare! 'Non posso farlo'

Il volo è senz'altro il modo più rapido e comodo per spostarsi da un luogo all'altro, specialmente quando si tratta di scenari particolarmente impervi: la regola non vale, però, per chi prova del sincero terrore all'idea di alzarsi da terra, proprio come dimostrano le gesta di Sean Bean durante le riprese de Il Signore degli Anelli.

Mentre Viggo Mortensen andava in giro vestito da Aragorn, infatti, il povero Sean si trovava, nei panni di Boromir, a dover far fronte a una delle sue peggiori paure: quella del volo, appunto. Gli elicotteri erano infatti indispensabili per raggiungere i luoghi più alti del set, e la situazione peggiorò quando Dominic Monaghan e Billy Boyd ebbero la brillante idea di suggerire al pilota di esibirsi in alcuni trick non adatti ai deboli di stomaco.

"Sean mi disse soltanto: 'No guarda, non posso farlo. Arriverò prestissimo, prenderò tutta la mia roba, tutta la roba di Boromir, e comincerò a scalare a piedi'. Quindi noi eravamo in volo e guardando in basso vedevamo quest'enorme parete rocciosa e Sean Bean che come una specie di mosca umana tentava di scalare questa parete verticale" furono le parole di Peter Jackson. Siete avvisati, insomma: proporre a Sean Bean un rilassante giretto in elicottero non vi farà esattamente guadagnare le simpatie dell'attore!