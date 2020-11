Il Signore degli Anelli, Sean Astin: 'Ecco la cosa più brutale che mi disse Peter Jackson'

Capita a tutti gli attori di essere rimproverati dai registi, specialmente da quelli perfezionisti come Peter Jackson. A Sean Astin, per esempio, è rimasta impressa una frase che gli fu detta sul set di Il Signore degli Anelli, dove ha interpretato l'hobbit Samwise Gamgee.

Intervenuto recentemente al podcast ReelBlend, Sean Astin ha raccontato la sua esperienza in Nuova Zelanda sotto la direzione di Peter Jackson. "La cosa più dolorosa che mi abbia mai detto... sai, è un uomo di poche parole" ha detto. "È un tipo molto stoico, e sa essere anche molto eloquente. Ma giorno per giorno era fondamentalmente un ragazzo tranquillo. Lascia che sia il suo lavoro a parlare."

Il più delle volte, ha continuato Sean Astin, quando non era soddisfatto Peter Jackson si limitava a dire "Rifacciamolo". Ma un giorno, invece, "è venuto da me, mi ha guardato e ha detto: Vedi, io non ci credevo. Ed è stato un colpo alla Mortal Kombat, mi sentivo come se mi avesse strappato la spina dorsale dal corpo... Ma era vero: non ero concentrato, non ero coinvolgente, ero fuori dal personaggio. Semplicemente, non ero lì."

L'attore non ha specificato di quale scena si trattasse, ma ha ammesso che con quelle parole Peter Jackson toccò le corde giuste. "È stato brutale. E lui non voleva esserlo, voleva soltanto arrivare a me. È stato un perfetto esempio di direzione degli attori, e mi ha fatto stare meglio. Mi ha fatto concentrare di più."

Intanto sono in arrivo degli scritti inediti di Tolkine sulla Terra di Mezzo. Per altri approfondimenti su Il Signore degli Anelli, rimandiamo alla spiegazione del finale de Il Ritorno del re.