Il signore degli anelli, scovato un dettaglio su Gandalf che non ha alcun senso

Molti fan della saga si sono chiesti se ne Il signori degli Anelli il look di Sauron è fedele al libro oppure no. Adesso un’altra scoperta riguardante Gandalf ha mandato in confusione gli ammiratori delle avventure raccontate da J. R. R. Tolkien.

Molti utenti di Reddit hanno notato che in una scena della versione estesa del film, l’equipaggiamento di Gandalf viene distrutto dal Re Stregone di Angmar, per poi ritornare alla fine della pellicola come se nulla fosse accaduto.

“Quella scena è una delle mie poche lamentele sui film di Peter Jackson. Il modo in cui Tolkien l'ha scritta era molto migliore e il Re Stregone non dovrebbe essere in grado di rompere il bastone di un mago” ha scritto un utente, “I film non sono perfettamente coerenti come i libri. Alcune cose nei film vanno accettate come " siccome sembra bello, non penseremo troppo a quanto sia illogico".

Ma un altro utente sembra avere la spiegazione al dilemma: “Gandalf ha perso il suo primo bastone durante la lotta con il Balrog. Poi ha ricevuto il suo secondo bastone dagli Elfi a Lorien (lì riceve anche nuovi vestiti). Quindi forse è da lì che proviene anche il bastone alla fine". Successivamente emerge un’altra spiegazione, chiaramente ironica: “Tom Bombadill ne ha ricavato uno nuovo da un albero per Gandalf durante il suo soggiorno con Tom dopo la distruzione dell'Unico Anello. Questo mi è stato rivelato in sogno”.

A proposito del regista della trilogia, sembra che Warner voglia Peter Jackson per i prossimi film de Il Signore degli Anelli. E voi cosa ne pensate di queste teorie riguardanti Gandalf? Fatecelo sapere come sempre nei commenti.