Il signore degli anelli: scopriamo il sensazionale cofanetto Middle Earth Ultimate Edition

E' finalmente disponibile il nuovo cofanetto de Il signore degli anelli, intitolato Middle Earth Ultimate Edition, la speciale collezione definitiva per gli appassionati della saga cinematografica creata da Peter Jackson.

Questa nuova edizione limitata per collezionisti, già disponibile per l'acquisto, include tutti i film ambientati nella Terra di Mezzo in versione 4K ed estesa: per la prima volta in assoluto, l'epica avventura diretta dal regista premio Oscar Peter Jackson è disponibile in uno spettacolare cofanetto in edizione limitata composta da 31 dischi che comprendono tutti e sei i film della Terra di Mezzo, da Lo Hobbit: Un viaggio inaspettato a Il signore degli anelli: Il ritorno del re. Tutti i capitoli della saga, interamente diretta da Jackson, sono presenti sia nelle edizioni cinematografiche che nelle edizioni estese.

Inoltre non possono mancare i prestigiosi contenuti aggiuntivi: oltre al cofanetto in sé, di fattura preziosissima e artisticamente suggestiva, la confezione includerà una copia dell'Unico Anello, un libro di 64 pagine sul dietro le quinte dei film, e uno disco bonus in bluray che presenterà la reunion del cast per il 20esimo anniversario della saga, nonché l'originale clip di presentazione de La compagnia dell'anello al Festival di Cannes.

Insomma, i fan de Il signore degli anelli e de Lo Hobbit questo Natale torneranno nella Terra di Mezzo! Nell'attesa, recuperate il nostro speciale su Il signore degli anelli di Peter Jackson.