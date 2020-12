Il Signore degli Anelli: ecco la scena che Viggo Motensen avrebbe voluto vedere nel film

Sono passati quasi 20 anni da quando il primo film de Il Signore degli Anelli è uscito nei cinema, ma l'impatto che questa straordinaria trilogia ha avuto sul cast e sulla troupe, così come su un enorme manipolo di fan in giro per il mondo, è tutt'oggi smisurato.

L'enorme successo raccolto da questa epopea di Peter Jackson ha permesso il rilascio di vari contenuti originali nel corso degli anni ma, sembra che Il Signore degli Anelli abbia ancora molto materiale da offrirci. Una delle star della trilogia, Viggo Mortensen, ha addirittura rivelato la presenza di una scena in particolare che non è sopravvissuta al processo di montaggio ma, che avrebbe tanto voluto vedere nei film.

"C'era una scena che abbiamo girato come una sorta di flashback. Si trattava di una scena di corteggiamento, quando Aragorn ha incontrato Arwen per la prima volta e l'abbiamo girato appena prima di prenderci una pausa, quindi ero ben rasato e carino. Avevano cercato di farmi sembrare il più giovane possibile. Avevo capelli diversi ed ero vestito come un elfo. Era una scena del libro in cui i due innamorati stanno camminando in questo prato fiorito. Era una bellissima sequenza ma ovviamente non era necessaria per il film. Non l'ho mai vista ma mi è piaciuto girare quella scena. Sarebbe bello rivederlo in realtà, non è nemmeno nelle edizioni estese".

Si spera che Peter Jackson abbia ancora questo filmato da qualche parte e, che prima o poi possa condividerlo con il mondo intero. Intanto sembra che alcune star de Il Signore degli Anelli siano intenzionate ad acquistare la casa di J.R.R Tolkien