Il signore degli anelli: avete mai visto la scena tagliata con Frodo Malvagio?

In attesa dei nuovi film de Il signore degli anelli in sviluppo in casa Warner Bros per il rilancio della saga, oggi vogliamo tornare indietro nel tempo per rivisitare una scena cancellata de Il signore degli anelli: Le due torri poco nota al grande pubblico.

Anche se Peter Jackson ha pubblicato le famose versioni estese della trilogia de Il signore degli anelli, infatti, non vuol dire che non esistano sequenze girate ma tagliate dai film originali della saga e rimaste per sempre inedite, o quasi. Una delle più chiacchierate è quella nota come 'scena di Frodo Malvagio', realizzata per Le due torri, il secondo capitolo della trilogia uscito nel 2002.

Mostrava una visione da incubo del giovane Hobbit interpretato da Elijah Wood, che si trasformava in una creatura deforme e mostruosa simile a Gollum. La sequenza era stata inserita inizialmente dopo che Frodo e Sam vengono catturati, insieme a Gollum, dai Rangers dell'Ithilien e portati nella città di Osgiliath, nella parte finale del film: Faramir (David Wenham) ha una visione di Frodo che viene corrotto dall'Unico Anello, trasformandosi in un mostro orribile e inquietante. Sarebbe stata sostanzialmente la versione 'Gollum' di Frodo sullo stile del flash del Bilbo Malvagio (Ian Holm) che si intravede ne La compagnia dell'anello, quando l'anziano Hobbit tenta di strappare l'anello del protagonista a Gran Burrone.

Tuttavia, la scena - trapelata negli anni solo in alcune immagini, disponibili in calce - venne eliminata da Peter Jackson perché ritenuta non necessaria: il conflitto interiore tra Frodo e l'Anello doveva essere raccontato meglio di quanto avrebbe fatto un jump-scare, e del resto sarebbe stato al centro de Il ritorno del re: non a caso il film si apre proprio con un flashback sul passato di Smeagol pensato per mostrare il potere oscuro dell'Unico.

