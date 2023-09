Il signore degli anelli, questa scena fece infuriare Christopher Lee

Christopher Lee ha interpretato uno dei personaggi più importanti e riusciti della bellissima trilogia de Il Signore degli Anelli di Peter Jackson. Nonostante il ruolo di primaria importanza, però, c’è stata una scelta del regista che ha fatto arrabbiare così tanto l’attore, da portarlo a essere assente alla première di Il Ritorno del Re.

Dopo aver parlato dell’amore di John Rhys Davies per Gimli, torniamo a parlare dell’acclamata trilogia dei primi anni del nostro secolo per ricordare quanto, la scelta di tagliare una scena dalla prima versione cinematografica, fece infuriare l’attore di franchise quali Star Wars e James Bond.

Il momento della morte di Saruman, interpretato dal britannico, è stato uno dei momenti che Peter Jackson aveva deciso di tagliare per sistemare la durata del terzo film della saga.

Christopher Lee non aveva accettato la cosa e a tal proposito ha riferito: “La scena è una delle più importanti di tutta la trilogia, perché è Saruman il grande pericolo mortale e il più cattivo nemico contro la Compagnia. Le domande a proposito dell’assenza della sua morte ha avuto milioni di visualizzazioni su Internet, non solo da parte dei fan di Tolkien e degli appassionati di cinema, ma da tutti coloro che avevano visto i primi due film”.

In seguito le divergenze tra attore e regista si sono appianate, al punto che Christopher Lee ha deciso di prendere parte anche alla trilogia de Lo Hobbit, a cui Peter Jackson gli chiese di lavorare nonostante Saruman non sia presente nel libro dello scrittore sudafricano.

Prima della première di Un Viaggio Inaspettato, però, l’attore si è rassicurato della sua presenza, chiedendo al filmmaker: “Sono ancora nel film?”

In attesa dei nuovi lavori che continueranno ad adattare i libri di Tolkien dopo l’enorme successo delle due trilogie di Peter Jackson, vi lasciamo a un approfondimento sul momento fondamentale della battaglia del Fosso di Helm de Il Signore degli Anelli.