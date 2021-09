Il Signore degli Anelli, sapevate che la battuta più citata di Gandalf nasce da un errore?

La saga cinematografica di Il Signore degli Anelli festeggia nel 2021 i suoi vent'anni, e nei giorni scorsi è stato anche celebrato l'Hobbit Day. I fan più accaniti avranno rivisto i film decine di volte, ma se non hanno familiarità con l'opera di Tolkien in lingua originale non avranno potuto notare un errore in una delle battute più celebri.

Si tratta di una frase pronunciata da Gandalf, interpretato da Ian McKellen, in un modo leggermente diverso da come scritta originariamente.

Durante la battaglia con il Balrog, in Il Signore degli Anelli: La Compagnia dell'Anello, Gandalf sbattendo a terra il suo bastone esclama: "You shall not pass!". Una frase che è diventata iconica ed è sempre molto citata dai fan, ma che per restare fedeli al libro avrebbe dovuto essere: "You cannot pass!"

In una recente intervista con Graham Norton, Ian McKellen ha raccontato l'aneddoto su questa battuta di Gandalf, aggiungendo di non essersi ancora riuscito a spiegare, a vent'anni di distanza, perché l'abbia pronunciata in modo diverso.

Nel doppiaggio italiano, per la verità, Gandalf dice proprio "Tu non puoi passare!", rispettando alla lettera la frase di Tolkien. Quello di Ian McKellen, in ogni caso, non è catalogabile come un vero e proprio errore, specialmente considerando il successo che ha avuto la sua battuta anche in questa versione.

Per i collezionisti e gli interessati, intanto, segnaliamo l'arrivo dei francobolli celebrativi per i vent'anni di Il Signore degli Anelli.