Il Signore degli Anelli, sapete quante volte ha letto il libro Christopher Lee?

Non è un mistero che Christopher Lee fosse uno dei membri del cast de Il Signore degli Anelli maggiormente ferrati sull'opera di Tolkien (il grande attore, d'altronde, aveva anche conosciuto personalmente il celebre scrittore). Ma quante volte, esattamente, Lee si dedicava alla rilettura del libro?

Ebbene, pare che l'attore di Saruman fosse piuttosto costante nella sua abitudine di rileggere l'intera trilogia principale almeno una volta l'anno: considerando che Lee ci lasciò nel 2015 alla veneranda età di 93 anni, va da sé che ciò implichi un numero decisamente cospicuo di riletture.

Un'abitudine, quella della rilettura annuale de Il Signore degli Anelli, che sicuramente non impressionerà i fan più accaniti della saga, abituati a numeri del genere: è però sicuramente un dato non insignificante per rilevare ancora una volta quanto fosse sincero e viscerale l'attaccamento di Christopher Lee nei confronti dell'opera (ricordiamo che l'attore fu di fondamentale aiuto a Peter Jackson nell'opera di adattamento).

A proposito, nel caso in cui ne sentiste la mancanza la trilogia di Jackson tornerà a farci compagnia su Italia 1 a partire dal prossimo 20 aprile.