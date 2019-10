Il Signore degli Anelli: la saga di Peter Jackson tornerà in 4K nel 2020

Potrebbe essere finalmente giunta alla fine la sofferenza di molti cinefili e collezionisti che per tutti questi anni hanno dovuto fissare sgomenti la propria cineteca personale priva delle edizioni 4K de Il Signore degli Anelli di Peter Jackson.

Da quando i bluray Ultra HD hanno preso piede nel mercato home-video, i motivi che hanno impedito la pubblicazione della riedizione in 4K dei film New Line sono rimasti sconosciuti, con l'ira dei fan che non ha fatto altro che crescere nel corso degli anni.

Ora, però, pare che qualcosa si stia muovendo all'orizzonte: come notato su Facebook dalla pagina ufficiale di The One Ring, un sito dedicato al mondo creato da J. R.R. Tolkien, il sito tedesco 4KFilme riporta che le riedizioni in 4K de Il Signore degli Anelli e de Lo Hobbit usciranno nel 2020.

Entrambe le saghe, composte da tre film ciascuna, sono state interamente scritte e dirette da Peter Jackson, che ha filmato in pellicola La Compagnia dell'Anello, Le Due Torri e Il Ritorno del Re e invece in digitale con cineprese Red Epic i successivi film prequel Un Viaggio Inaspettato, La Desolazione di Smaug e La Battaglia delle Cinque Armate (queste speciali cineprese digitali permisero a Jackson di introdurre, per la prima volta in assoluto, il formato HFR, che portò una risoluzione compresa tra i 48 e i 60 fps).

Prossimamente torneremo nella Terra di Mezzo anche grazie ad Amazon Studios, che sta sviluppando una serie televisiva prequel de Il Signore degli Anelli: qualche settimana fa è stato confermato ufficialmente che Will Poulter sarà uno dei protagonisti.