Il Signore degli Anelli - Il ritorno del re, quali sono i poteri dell'Unico Anello?

Da domani la programmazione de Il Signore degli Anelli nelle sale italiane prosegue con il terzo e ultimo capitolo, l'indimenticabile Il ritorno del Re, e per l'occasione abbiamo deciso di chiarire tutti i vostri eventuali dubbi sul funzionamento e i poteri dell'Unico Anello.

Forgiato dall'Oscuro Signore Sauron in persona all'interno della Voragine di fuoco del Monte Fato, a Mordor, come spiegato ampiamente anche nella trilogia di Peter Jackson la sua funzione principale è quella di dominare il resto degli anelli dati in dono ai sovrani degli elfi. Tuttavia si tratta del suo potere meno accessibile, dato che può essere esercitato solamente da Sauron o eventualmente da qualcuno che possegga la sua stessa forza.

Per quanto riguarda gli essere mortali, invece, l'Unico Anello dona al suo portatore delle abilità che variano a seconda delle loro capacità naturali e della situazione. Frodo per esempio quando lo indossava possedeva una vista che si estendeva per diverse miglia, mentre Sam anche solo impugnandolo poteva udire i suoni molto meglio e con maggiore precisione. Inoltre, quando quest'ultimo si reca nella Torre di Cirith Ungol per salvare il suo compagno di viaggio, l'oggetto gli ha creato un illusione che gli ha permesso di apparire a un orco come un potente guerriero ammantato d'ombra. Il potere più celebre però è ovviamente quello dell'invisibilità, il quale sembra applicarsi agli esseri mortali indistintamente dalle loro caratteristiche.

