Il signore degli anelli: riscopriamo i primi film animati della saga, usciti negli anni 70

Non tutti sanno che, prima della storica pubblicazione de Il signore degli anelli di Peter Jackson, la saga letteraria di JRR Tolkien era già arrivata nel mondo dell'audiovisivo con ben tre diversi film d'animazione usciti tra la fine degli anni '70 e l'inizio degli '80.

Si, avete letto bene: l'appena annunciato La guerra dei Rohirrim non sarà il primo film animato ambientato nel mondo de Il signore degli anelli, dato che alla fine degli anni '70 lo storico regista e animatore Ralph Bakshi si imbarcò nell'impresa di portare al cinema il seminale romanzo di Tolkien.

La versione del 1978 de Il signore degli anelli racconta le vicende del primo romanzo della saga, La Compagnia dell'Anello, con l'aggiunta però dell'intera prima parte del secondo libro, Le due torri: questo perché i piani originali del progetto prevedevano un adattamento completo del romanzo tolkeniano attraverso due film, che avrebbero diviso Il signore degli anelli praticamente a metà. Tuttavia il progetto di Ralph Bakshi non fu portato a conclusione, dal momento che la prima parte non ottenne il successo sperato: per questo motivo la casa di produzione decise di non finanziare il sequel, e in questa versione la storia de Il signore degli anelli s'interrompe dopo la battaglia del Fosso di Helm.

Ancor meno famoso del misconosciuto Il signore degli anelli di Bakshi, inoltre, nel 1977 era uscito The Hobbit, diretto da Jules Bass e Arthur Rankin Jr.: il film, vincitore del Peabody Award e candidato al premio Hugo, venne trasmesso in tv dalla NBC e fu seguito nel 1980 da Il ritorno del re, altro film tv realizzato dallo stesso team creativo; nonostante il titolo possa farlo pensare, tuttavia, Il ritorno del re non è un sequel del film del 78 realizzato da Bakshi e riprende la storia dagli eventi di The Hobbit, ricollegandosi a La compagnia dell'anello e a Le due torri con un breve riassunto.

Conoscevate già questi tre film? Siete contenti del ritorno della saga de Il signore degli anelli col nuovo film La guerra dei Rohirrim? Ditecelo nei commenti.