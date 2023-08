Il signore degli anelli, rinviato il nuovo film della saga: l'attesa sarà lunghissima!

Oltre al posticipo di un mese di Godzilla x Kong e al rinvio di Dune: Parte Due al 2024, in queste ore Warner Bros ha rinviato anche il nuovo film de Il signore degli anelli atteso sul grande schermo il prossimo anno.

E purtroppo si tratta del rinvio più sostanzioso del nuovo calendario uscite Warner Bros dato che, come segnalato da Variety, New Line Cinema ha annunciato che Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim è stato posticipato dal 12 aprile 2024 al 13 dicembre 2024: la decisione di questo importante rinvio - ben otto mesi! - è la conseguenza diretta dei rinvii di Dune: Parte 2 e Godzilla x Kong, dato che il film di Denis Villeneuve passerà dal 3 novembre 2023 al 14 marzo 2024, e a cascata Godzilla x Kong: Il nuovo impero passerà dal 14 marzo 2024 al 12 aprile, rubando la data d'uscita a La guerra dei Rohirrim.

Non è chiaro, al momento, se gli otto mesi di rinvio scelti da Warner e New Line siano necessari per completare la produzione del film (trattandosi di un film d'animazione, è possibile che il lavoro di doppiaggio sia rimasto incagliato nello sciopero degli attori SAG) oppure se si tratta semplicemente di una decisione strategica per distribuire il film nel periodo delle vacanze natalizie. Ambientato 183 anni prima degli eventi de Il Signore degli Anelli: Le Due Torri, Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim racconta la storia di Helm Hammerhand, leggendario re di Rohan che deve difendersi da un esercito di Dunlendings. Il cast include Brian Cox, Gaia Wise, Miranda Otto, Luke Pasqualino, Lorraine Ashbourne e Yazdan Qafouri.

Ricordiamo che, oltre al nuovo film animato, Warner Bros sta preparando anche nuovi film live-action de Il signore degli anelli.