Il Signore degli Anelli, reunion in vista: il cast ad agosto al MegaCon di Orlando

Come tanti altri eventi, l'edizione dello scorso anno del MegaCon di Orlando è stata annullata a causa della pandemia. Era prevista, tra le altre cose, una reunion del cast de Il Signore degli Anelli, che si concretizzerà invece nell'estate del 2021. Elijah Wood, Sean Astin, Dominic Monoghan e Billy Boyd si ritroveranno così ad agosto in Florida.

Il MegaCon di Orlando si svolgerà dal 12 al 15 agosto presso l'Orange County Convention Center. Le misure di sicurezza che saranno allestite per l'occasione non sono state ancora annunciate, e l'organizzazione, come si legge sul sito, si riserva di comunicare i suoi piani entro i 30 giorni dall'inizio della rassegna, compatibilmente con quella che sarà la situazione al momento.

Non è chiaro, per adesso, nemmeno il numero di biglietti che saranno in vendita, ma sembra che tutti quelli comprati per l'edizione 2020 saranno considerati validi. I fan che saranno presenti al MegaCon di Orlando potranno dunque incontrare i protagonisti della casa, e magari per conoscere qualche curiosità sulla carriera di Billy Boyd dopo Il Signore degli Anelli e sulla faida tra Peter Jackson e Harvey Weinstein.

Gli altri ospiti del MegaCon di Orlando non sono stati ancora annunciati. La convention, in ogni caso, non dovrebbe essere l'unica a tornare nel 2021 dopo un anno di stop: anche il Comic-Con di San Diego, infatti, ha annunciato un evento per la fine di novembre.