Il signore degli anelli, la reazione di Peter Jackson all'annuncio del nuovo film

Nelle scorse ore Warner Bros ed Embracer Group hanno sorpreso tutti annunciando nuovi film de Il signore degli anelli, che espanderanno la saga cinematografica tratta dalle opere fantasy di JRR Tolkien.

Ora, il papà del franchise sul grande schermo, il regista neozelandese Peter Jackson, ha reagito all'annuncio dei nuovi film de Il signore degli anelli: in una nota ufficiale firmata anche a nome dei suoi co-sceneggiatori Fran Walsh e Philippa Boyens e pubblicata da Deadline, l'autore ha lasciato intendere che questa notizia non è stata esattamente una sorpresa per il trio premio Oscar, che si è detto ottimista sul futuro del franchise senza però rivelare di un loro eventuale coinvolgimento.

"Warner Brothers e Embracer ci hanno tenuti aggiornati in ogni fase del percorso di questo nuovo progetto" hanno rivelato Peter Jackson, Fran Walsh e Philippa Boyens. "Non vediamo l'ora di approfondire ulteriormente le conversazioni con loro per ascoltare la loro visione sul futuro del franchise".

Ricordiamo che i nuovi film live-action della saga della Terra di Mezzo non saranno le uniche opere a tema Signore degli Anelli in arrivo prossimamente per Warner Bros, dato che l'anno prossimo, più precisamente il 12 aprile 2024, uscirà il film animato La guerra dei Rohirrim.

Che cosa ne pensate di questo annuncio? E sareste contenti di un eventuale coinvolgimento di Peter Jackson nel progetto? Ditecelo nella sezione dei commenti.