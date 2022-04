Il Signore degli Anelli, i quattro hobbit riuniti dopo 10 anni! Ecco la foto

Ritrovarsi tutti insieme per la prima volta dopo un decennio. Una grande emozione per i quattro attori de Il Signore degli Anelli protagonisti nei ruoli degli hobbit. Nel corso degli ultimi due lustri non c'era mai stata occasione di vederli tutti e quattro insieme e il pubblico del Calgary Expo in Canada ha avuto quest'opportunità.

Nonostante il franchise sia ancora pienamente in corso, l'amore dei fan per la prima trilogia rimane intatto. Per saperne di più sulla serie, prossimo capitolo del franchise, potete vedere il trailer di Gli Anelli del Potere, in arrivo su Amazon Prime Video.

Al Calgary Expo invece Elijah Wood (Frodo Baggins), Sean Astin (Samvise Gamgee), Billy Boyd (Peregrino Tuc) e Dominic Monaghan (Meriadoc Brandibuck) si sono ritrovati tutti insieme sul palco dell'evento canadese.



Il motivo della reunion è un tour di sette show attraverso il Nordamerica, e i fan hanno inondato di affetto i quattro interpreti di una delle trilogie più amate della storia del cinema.

Elijah Wood non nasconde l'emozione e racconta quanto sia incredibile ritrovarsi di nuovo insieme dopo tutti questi anni.



Tutti e quattro confermano di mantenersi costantemente in contatto con una chat di gruppo che si chiama, inevitabilmente, 'Gli Hobbit'.

"La conversazione è costante e duratura" conferma Sean Astin. Billy Boyd gli fa eco, scherzando:"Ieri sera ho inviato un mio nudo, ero nella vasca da bagno".



Risate e applausi, in un bagno di folla prevedibile, dato il successo de Il Signore degli Anelli. Nel 2021 la trilogia è tornata al cinema.

