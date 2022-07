Il Signore degli Anelli: i quattro hobbit a cena insieme e un fan va 'fuori di testa'

I quattro amatissimi hobbit del franchise si sono riuniti pochi giorni fa in un ristorante e un fan, che si è ritrovato a cenare vicino alle star, ha trovato il modo per immortale al meglio il momento.

Immaginatevi di andare a cena fuori in un ristorante e di ritrovarvi vicino al vostro tavolo non uno, non due, ma ben quattro hobbit del Signore degli Anelli. E' quanto accaduto ad un fan che, uscito con sua moglie, si è seduto accanto a Elijah Wood, Sean Astin, Billy Boyd e Dominic Monaghandi, rispettivamente Frodo Baggins, Samwise Gamgee, Pipino e Merry nell'adattamento cinematografico diretto da Peter Jackson. Potete trovare la foto pubblicata da Monaghan su Instagram a fine notizia.

Naturalmente, è impossibile non notare la faccia del fan euforico spuntare dietro le quattro star, nella foto della serata che sicuramente il fortunato non dimenticherà mai. L'evento non è stato comunque immortalato sono con la foto, perché lo stesso photobomber ha praticamente twittato dal vivo l'intero incontro. Ecco le parole del primo post su Twitter del fan Cam Olsen, in cui affermava di essere andato totalmente "fuori di testa":

"Mia moglie ed io siamo fuori a cena e ci siamo appena seduti accanto a Elijah Wood e Sean Astin. Rispetterò il loro spazio e non li infastidirò, ma sto andando decisamente fuori di testa".

Una serie di tweet hanno così aggiornato i follower nel corso della serata e alla fine Olsen ha ammesso di non aver resistito e di aver fatto il photobombing in una foto delle quattro star.

"Non potevo farne a meno. All'uscita li ho ringraziati per il loro lavoro nel dare vita a LOTR. Sono stati così gentili e ho stretto la mano di Sean Astin. Ho sperimentato la Contea stasera e l'ho adorato".

Pochi mesi fa i quattro hobbit si erano ritrovati per un evento in Canada. Per concludere, vi ricordiamo che tra non molto arriverà su Amazon Prime Video la serie del Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere.