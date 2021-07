Il Signore degli Anelli, quando vedere al cinema Le due torri? Ecco le date

Dopo l'ottimo "esordio" de Il Signore degli Anelli - La compagnia al box office italiano, dove ha debuttato al quarto posto dietro a Old di M. Night Shyaman, Black Widow e I Croods 2, la programmazione della saga prosegue nei prossimi giorni con Le due torri.

Nello specifico, il secondo capitolo della trilogia di Peter Jackson sarà disponibile nei cinema italiani dal 22 al 26 luglio.

Le due torri segue la Compagnia divisa dopo gli eventi del primo film: Frodo e Sam tentano di attraversare i confini di Mordor con l'aiuto di Gollum; nel frattempo il trio composto da Aragorn, Gimli e Legolas si mettono sulle tracce di Merry e Pipino, rapiti dagli Uruk-Hai di Saruman. Dopo aver incontrato un loro vecchio amico, il gruppo si reca nella terra di Rohan per aiutare un Re Theoden in preda all'influenza dello Stregone Bianco.

Per quanto riguarda Il ritorno del Re, invece, vi ricordiamo che il capitolo conclusivo sarà in programmazione dal 31 luglio al 4 agosto.

Vi ricordiamo che Warner Bros. ha riportato al cinema Il Signore degli Anelli per la prima volta in 4K, con la nuova versione curata da Peter Jackson e il suo film a partire dai negativi originali della pellicola da 35 mm. Per altri approfondimenti, vi lasciamo alla nostro Everycult su La compagnia dell'anello.