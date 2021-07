Il Signore degli Anelli, quando è uscito La Compagnia dell'Anello? Riviviamo l'esordio

Il Signore degli Anelli fa parte di quei film che sembrano non invecchiare mai: 20 anni dopo il fascino della trilogia di Peter Jackson è rimasto praticamente invariato, al punto da riuscire ancora ad attirare in sala migliaia e migliaia di fan. Ma quanti di questi ricordano con precisione il momento dell'esordio della saga?

C'è da considerare, ad esempio, che molti dei ragazzi che correranno in sala a rivedere Il Signore degli Anelli restaurato in 4K erano decisamente troppo piccoli, all'epoca, per potersi recare al cinema in autonomia o anche solo per serbarne un ricordo vivido: qualcuno, magari, neanche era ancora venuto al mondo!

Di tempo, d'altronde, ne è passato un bel po': La Compagnia dell'Anello, primo film della trilogia, fece infatti il suo debutto nelle sale americane il 10 dicembre del 2001! In Italia, invece, ci fu da attendere un po' di tempo in più: il film con Elijah Wood e Viggo Mortensen sbarcò infatti nei nostri cinema soltanto il 18 gennaio 2002.

20 anni che non hanno minimamente intaccato il fascino di una delle saghe cinematografiche più importanti e amate di tutti i tempi. E voi, eravate in sala al debutto de Il Signore degli Anelli? Fatecelo sapere nei commenti, insieme alle vostre impressioni su questo secondo esordio della trilogia.