Il Signore degli Anelli, quando esce The War of the Rohirrim?

Ormai sappiamo che arriverà un nuovo film della saga de Il Signore degli Anelli, intitolato appunto The War of the Rohirrim, ma quando uscirà esattamente nei cinema di tutto il mondo? Ve lo raccontiamo noi.

Al momento la data di uscita fissata per Il Signore degli Anelli: The War of the Rohirrim è il 13 dicembre 2024. Data che è cambiata perché inizialmente il prodotto animato doveva debuttare il 13 aprile di quest'anno ma è stato posticipato.

Non sappiamo ancora di preciso se lo spostamento in avanti di addirittura otto mesi sia dovuto agli altri slittamenti in casa Warner, come per esempio Dune - Parte II o Godzilla x Kong, oppure se il film debba ancora essere completato o in qualche maniera concluso, magari dal punto di vista del doppiaggio.

Sappiamo però che The War of the Rohirrim sarà ambientato 183 anni prima degli eventi de Il Signore degli Anelli: Le Due Torri. Il film animato racconterà la storia di Helm Hammerhand, leggendario re di Rohan che dovrà difendersi da un esercito di Dunlendings. Nel cast diversi nomi importanti tra cui Brian Cox, Gaia Wise, Miranda Otto, Luke Pasqualino, Lorraine Ashbourne e Yazdan Qafouri.

Miranda Otto tra l'altro è l'attrice che ha interpretato Eowyn nella trilogia di Peter Jackson, quindi è probabile che possa dare la voce a un personaggio a lei collegato. E se volete fare un ripasso ecco la storia di Rohan aspettando il nuovo film de Il Signore degli Anelli.

E voi che ne pensate di questo The War of the Rohirrim? Siete curiosi? Diteci la vostra nei commenti, noi vi lasciamo al futuro de Il Signore degli Anelli al cinema.