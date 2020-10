Il Signore degli Anelli: ecco quando arriveranno in home video le edizioni in 4K!

E' già da un po' di tempo che gli appassionati della saga dedicata al Signore degli Anelli di Peter Jackson stanno attendendo con pazienza l'arrivo delle edizioni in 4K della trilogia, ma anche quelle della saga dedicata a Lo Hobbit; inizialmente si pensava potessero approdare in home video entro quest'anno, ma i piani sono leggermente cambiati.

Le informazioni principali sulla questione arrivano dal sito The Digital Bits, che per anni è stato una fonte sicura circa le varie uscita in formato fisico dei film più amati dal pubblico; ad esempio il sito è stato il primo a rivelare la notizia che la Paramount è al lavoro sull'edizione in formato Ultra HD 4K Blu-ray di Star Trek: The Motion Picture. Ebbene, secondo le loro informazioni, la Warner aveva tutta l'intenzione di avere le edizioni in 4K pronte per la fine dell'anno, quindi per il periodo delle festività natalizie, ma questo tuttavia adesso appare molto improbabile.

Il sito riporta infatti che il lavoro di rimasterizzazione della trilogia "giunti a questo mese è a circa metà dell'opera". Detto questo, non è materialmente possibile che le edizioni siano messe in commercio in tempo per la fine dell'anno, rendendo invece più probabile uno slittamento al 2021. La Warner Bros. non ha ancora annunciato nulla ufficialmente, quindi gli appassionati della saga dovranno pazientare ancora un po'.

Nel frattempo sono ripartite le riprese della serie del Signore degli Anelli che arriverà prossimamente in streaming su Amazon Prime Video. Prima dell'interruzione imposta dalla pandemia lo scorso marzo i primi due episodi della serie, diretti da J.A. Bayona, erano quasi stati completati. Il lockdown è coinciso in buona parte con una pausa già pianificata delle riprese, a causa dell'inverno neozelandese, della durata di 4-5 mesi.