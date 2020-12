Il signore degli anelli, qual è l'origine di Sauron? I segreti della saga di Peter Jackson

Il grande, potente e temibile villain principale della saga de Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolking, poi trasposto nella mitica trilogia cinematografica da Peter Jackson, è ovviamente Sauron, il Signore di Mordor, anche se nella sua forma solo "spirituale", nell'iconico Occhio che tutto vede situato all'apice della Torre di Barad-dur.

Ma qual è la storia e quali le origini di questo straordinario personaggio prima del suo ritorno nella Terza Era? Il suo vero nome era Mairon "l'Ammirabile", nato Maia (spiriti divini dell'Arda: anche Gandalf lo è) e servo di un Valar (superiore ai Maiar), ma fu presto irretito dall'Ainur malvagio Melkor, anche conosciuto come Morgoth, quello che possiamo definire il primo Signore Oscuro dell'Arda.



Fu rinominato Sauron, che vuol dire "l'Aborrito", divenendo una creatura malvagia e tentando sempre di superare il suo maestro senza commetterne gli stessi errori, volendo ad esempio conquistare la Terra di Mezzo e non distruggerla come invece intenzione di Morgoth. Le mire iniziali di Sauron puntavano inizialmente anche alla conquista di Valinor.



Quando il suo signore venne sconfitto durante le Guerre dell'Ira nella Prima Era, Sauron si pentì delle sue azioni e di quelle di Morgoth, chiedendo misericordia ma non accettando di tornare a Valinor e fuggendo, nascondendosi nella Terra di Mezzo.



All'inizio della Seconda Era (che sarà raccontata ne Il Signore degli Anelli di Amazon Prime Video), Sauron divenne un uomo di bell'aspetto e si fece chiamare Annatar, tentando così di ingannare gli Elfi per ottenere più potere. E durante quest'Era che Sauron forgia gli Anelli del Potere, nascondendo a Umani, Nani ed Elfi l'Unico Anello forgiato da lui stesso in segreto nella fauci del Monte Fato, fondendo in esso gran parte del suo potere e della sua volontà.



Cominciò così la conquista della Terra di Mezzo, che venne infine fermata dall'Ultima Alleanza tra Uomini, Elfi e Nani, quando Isildur, Figlio di Elendil, prese la mitica Spada Narsil e tagliò in un ultimo attacco prima di morte certa il dito dove Sauron teneva l'Unico, distruggendolo all'istante e fermando così il Signore Oscuro e dando inizio alla Terza Era.