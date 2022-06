Il Signore degli Anelli, ecco qual è la creatura più grossa e temuta di Arda

Il mondo de Il Signore degli Anelli è pieno di creature di ogni genere, alcune delle quali decisamente minacciose e fuori scala per le misure di un essere umano (o di un elfo, o a maggior ragione di un nano): ma quale, tra queste, può vantare il titolo di più grossa tra le creature che popolano Arda?

Il pensiero, su due piedi, corre inevitabilmente a Smaug: il drago che tiene in scacco Erebor e il tesoro dei nani è decisamente enorme, al punto da riuscire a radere al suolo un'intera città quando, una volta sconfitto, precipita dal cielo in tutta la sua stazza. Occhio, però, perché il nostro amico drago non è la creatura che stiamo cercando.

Facciamo un salto indietro nel tempo, fino alla Prima Era, quando Morgoth spargeva terrore in lungo e in largo nella Terra di Mezzo: il maestro di Sauron diede infatti vita ad una creatura chiamata Ancalagon, un drago nero le cui reali dimensioni non ci vengono mai svelate da Tolkien, che si limita però a definirlo grosso circa quando una montagna, o comunque abbastanza da oscurare letteralmente il cielo una volta in volo.

Una volta sconfitto per mano (o meglio, artiglio) del Signore delle Aquile Thorondor, l'impatto del cadavere di Ancalagon con il suolo bastò a buttar giù tre vulcani: al confronto, insomma, Smaug appare come un povero principiante! Eravate a conoscenza della storia di Ancalagon? Fatecelo sapere nei commenti! A proposito di forze oscure, intanto, scopriamo insieme chi è più potente tra Morgoth e Sauron.