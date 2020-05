Il signore degli anelli: i protagonisti della saga in versione paperelle di gomma

Siete dei fan di Tolkien e de Il signore degli anelli e magari alla doccia preferite un bel bagno rilassante? In commercio da qualche tempo c'è qualcosa che fa davvero al caso vostro. Alcuni dei personaggi più iconici della saga nell'inedita versione paperelle di gomma, con i nomi adattati proprio in virtù del loro aspetto.

Ecco allora Frodo Duckie, Gandalf Duckie, Legolas Duckie e Sauron Duckie. Nelle immagini potete dare un'occhiata a tutti i personaggi in versione paperelle e scegliere la vostra preferita. Le paperelle vengono vendute in un fantastico espositore.

I personaggi de Il signore degli anelli sono tra i più conosciuti al mondo e anche questa splendida versione farà innamorare i fan della saga.



Il signore degli anelli è una trilogia cinematografica diretta da Peter Jackson e basata sull'omonimo romanzo di J.R.R. Tolkien. La saga è formata da La Compagnia dell'Anello (2001), Le due torri (2002) e Il ritorno del re (2003).

Ambientati nella Terra di Mezzo, i tre film raccontano l'odissea dello hobbit Frodo Baggins (Elijah Wood), insieme al fidato amico Samvise Gamgee (Sean Astin), per distruggere l'anello creato dall'Oscuro Signore Sauron (Sala Baker). Nella difficile missione verrà aiutato da Aragorn (Viggo Mortensen), Legolas (Orlando Bloom) e Gandalf (Ian McKellen).

Il futuro della saga de Il signore degli anelli dal cinema alla tv, con la serie tv in lavorazione, sembra essere roseo, per la felicità dei fan.

Su Everyeye trovate la recensione della trilogia de Il signore degli anelli, che qualche anno dopo fu seguita dalla trilogia de Lo hobbit.