Il signore degli anelli: il produttore commenta il nuovo film sul Fosso di Helm!

Warner Bros. in settimana ha sorpreso i fan annunciando a sorpresa un nuovo film de Il signore degli anelli, intitolato Il Signore degli Anelli: La Guerra di Rohirrim, e adesso il produttore Jason DeMarco ha faticato a contenere il proprio entusiasmo su Twitter.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, infatti, DeMarco ha condiviso con i fan la propria gioia relativa all'annuncio del film, dichiarando: "Sono così felice di poter finalmente parlare di questo progetto. (Respiro profondo) STO PRODUCENDO UN ANIME DEL SIGNORE DEGLI ANELLI!!!!! Woooooo", ha scritto DeMarco.

In un messaggio successivo, il produttore ha ringraziato più approfonditamente i fan per il loro supporto, sottolineando il suo amore per l'epopea di JRR Tolkien. "Grazie per tutte le belle parole che sto ricevendo. C'è molto lavoro davanti a noi, ma abbiamo già una squadra fantastica e il regista Kenji Kamiyama, come voi sapete, è l'uomo giusto. Stiamo mettendo insieme dei talenti incredibile. Sono spaventato ed euforico come non lo sono mai stato, ma sto lavorando a qualcosa che amo veramente", ha scritto. "Se mia madre potesse vedermi ora, sarebbe felice di lasciare che suo figlio, appassionato di libri, passi tutte quelle ore in casa a disegnare draghi, astronavi e guardare fantascienza e horror. Recentemente ho perso un caro amico e io avevo bisogno di questa positività!".

Ricordiamo che DeMarco sta anche producendo l'anime di Blade Runner: nel frattempo, se volete approfondire le curiosità su Il Signore degli Anelli: La Guerra di Rohirrim, vi rimandiamo a tutto quello che c'è da sapere sulla storia del Fosso di Helm.

