Il Signore degli Anelli prende vita in Italia: gli Hobbit sono in viaggio verso il Vesuvio

Questa estate abbiamo rivisto al cinema Il Signore degli Anelli vent'anni dopo, ma c'è chi non si è accontentato di questo e ha deciso di vivere in prima persona un'avventura ispirata alla saga. Lo scorso 27 agosto, infatti, un gruppo di nove persone travestite da Hobbit è partito dall'Abruzzo per gettare un anello nel cratere del Vesuvio.

Si tratta di nove amici, naturalmente grandi fan de Il Signore degli Anelli, che hanno organizzato il viaggio allo scopo di raccogliere fondi per la costruzione di un villaggio Hobbit in Abruzzo. Le loro imprese sono visibili sulla pagina Instagram MyHobbitLife, da cui sono tratte le immagini che trovate in calce alla notizia.

Partiti da Bucchianico, in provincia di Chieti, i nostri eroi stanno compiendo un cammino di sette tappe, per un totale di circa trenta chilometri da percorrere ogni giorno, e hanno intenzione di arrivare sul Vesuvio il 2 settembre, anniversario della morte di Tolkien. Proprio a Bucchianico hanno intenzione di realizzare un bed & breakfast a tema, in cui si organizzeranno eventi e si accoglieranno gli ospiti in un'atmosfera evidentemente ispirata a Il Signore degli Anelli.

I nove viaggiatori, tra cui un fotografo e un esperto di trekking che ha già girato l'Islanda a piedi, sono vestiti e truccati in modo da essere davvero somiglianti ai personaggi della saga. Se un Hobbit stava per essere ucciso in Il Signore degli Anelli, auguriamo naturalmente ai ragazzi di riuscire nella loro impresa.