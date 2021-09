Il signore degli anelli: quali poteri conferisce esattamente l'unico Anello?

Recentemente i fan de Il Signore degli Anelli hanno celebrato sui social l'Hobbit Day. Il 22 Settembre è infatti la data del compleanno di Frodo e Bilbo Baggins. E parlando proprio di quest'ultimo non possiamo non pensare al celebre film Lo Hobbit, che racconta di come Bilbo trovò l'Anello. Ma quali erano i poteri dell'Unico Anello? Scopriamolo!

Il personaggio lo ha trovato nelle caverne delle Montagne Nebbiose in cui viveva Gollum. Se ricordate bene questo oggetto, in verità, aveva un solo grande potere: quello dell'invisibilità. Inizialmente Tolkien lo aveva concepito come un Unico oggetto magico, e solo in seguito decide di creare il celebre mito dei Grandi Anelli.

Ovviamente non bisogna mai sottovalutare il potere di questi oggetti, che possono aiutare ma diventare anche un pericolo per chi ne è in possesso. Nel film precedentemente citato, infatti, Gollum perde il suo "tessoro" che gli avrebbe permesso di uccidere e mangiare facilmente Bilbo. Solo grazie all'Anello Bilbo riesce a fuggire da Gollum e dagli orchi che abitano nelle Montagne Nebbiose, poiché lo strumento gli permette di restare invisibile, e dunque inosservato. Ma scoprirà presto anche il potere malefico dell'Unico Anello.

Intanto arrivano i francobolli per i vent'anni de Il Signore degli Anelli, che il 19 Dicembre festeggerà due decenni dall'uscita al cinema del primo film.