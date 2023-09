Il signore degli anelli è politicamente scorretto? A Ian McKellen non importa

Ian Mckellen rifiutò il ruolo di Silente. L’attore è spesso senza peli sulla lingua, e in questo caso si è espresso senza problemi contro il politically correct.

Ian McKellen ha dichiarato di astenersi dal dettare i pensieri al suo pubblico, sottolineando di non essere un propagandista. Si identifica invece come un attore che si dedica a rappresentare le voci e i messaggi degli scrittori con cui collabora:

“Non sono un politico. Non sono un proselitista. Non sono un divulgatore. Sono un attore. E lavoro per conto di persone che scrivono, che hanno un messaggio". Il mio lavoro non è quello di dire qualcosa al pubblico. È solo spiegare la persona che sto interpretando dietro il personaggio che sto interpretando. Buono o cattivo che sia, non giudico il personaggio.”

L’attore ha poi fatto un esempio con Riccardo III, sottolineando come si sia astenuto dal commentare o fare lezioni al proprio pubblico, lasciandolo autonomamente trarre le proprie conclusioni. All’attore non importa che i personaggi da lui interpretati abbiano determinati standard etici:

“Quando ho interpretato Riccardo III, non ho detto: "Dirò al pubblico perché non dovrebbero amare la tirannia e i dittatori". Mi sono limitato a spiegare perché Riccardo III era così com'era. E lo stesso vale per Gandalf. Faccio del mio meglio per impersonarli, ma non posso anticipare la reazione del pubblico”.

A proposito del futuro dell’artista, alcuni rumor sostengono che Ian Mckellen possa comparire in Deadpool 3, ritornando un’altra volta nei panni di Magneto. E voi cosa ne pensate di questa ipotesi, vi convince? Fatecelo sapere nei commenti.