Il Signore degli Anelli, Peter Jackson: 'Vi svelo la scena fondamentale per la trilogia'

Degli oltre 1.160 minuti complessivi dei film de Il Signore degli Anelli, il produttore e regista Peter Jackson ha individuato una scena di circa 2 minuti e 31 secondi che ritiene la sua preferita di tutti i tempi, e che a suo dire è fondamentale per la comprensione del franchise, catturando in pieno lo spirito della trilogia.

Per il premio Oscar è fondamentale la piccola parte de Il Signore degli Anelli - Le due torri in cui viene presentata la dualità di Gollum: "Una cosa fondamentale con Gollum, come la maggior parte delle persone sa, è che lui è Smeagol prima e poi si trasforma in Gollum; è un vero e proprio punto di rottura. Non avevamo una scena in cui si poteva comprendere che in realtà questo essere è due persone. Sapevamo che ne avevamo bisogno. É una scena fondamentale".

Sfortunatamente, girare una scena aggiuntiva non rientrava da nessuna parte nel programma di produzione. Jackson ha risolto il problema chiedendo al suo partner, Fran Walsh, di scrivere qualcosa per affrontare la dualità di Smeagol-Gollum, rientrando comunque nel budget.

"Quindi Fran ha scritto una scena in cui Sam e Frodo dormono, per spiegare il passato di Gollum e la ha anche diretta. Avevamo assolutamente bisogno di questo taglio per far comprendere chi è questo ragazzo".

Nella scena in questione, Gollum parla con la sua metà Smeagol, dell'anello e degli hobbit, cercando di convincerlo che Sam e Frodo prima o poi lo tradiranno e lo feriranno. Insomma una scena iconica che è rimasta nel cuore di tutti noi.

Di recente invece, Viggo Mortensen ha rivelato una scena che avrebbe voluto vedere nei film ma che, i produttori non vollero inserire.