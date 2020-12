Il signore degli anelli, Peter Jackson parla della versione rimasterizzata in 4K

In tutto il mondo adesso è disponibile la doppia trilogia de Il signore degli anelli e Lo Hobbit in versione rimasterizzata Blu-ray 4K Ultra HD. Warner Bros. e Wingnut Films, società di produzione di Peter Jackson, hanno pubblicato un video in cui il regista parla della rimasterizzazione dei sei film in occasione dell'uscita sul mercato home-video.

Il signore degli anelli è una delle trilogie cinematografiche più apprezzate nella storia del cinema, basato sul celebre romanzo di J.R.R. Tolkien.

Jackson ha diviso il romanzo in tre film, intitolati La Compagnia dell'Anello, Le due torri e Il ritorno del re.

Diversi anni dopo è tornato alla regia di una nuova trilogia basata sull'universo di Tolkien, Lo Hobbit. Sia la prima che la seconda trilogia hanno incassato diversi riconoscimenti e premi Oscar, oltre ad elogi per le innovazioni tecnologiche che le caratterizzano.



Peter Jackson ha proseguito la sua carriera di regista anche in seguito al successo delle due trilogie, dirigendo titoli come il remake di King Kong, Amabili resti, e di recente il documentario They Shall Not Grow Old - Per sempre giovani.

Nel video che potete trovare in calce alla news avrete l'occasione di sentire proprio dalla voce di Jackson tutto quello che c'è da sapere sulla nuova versione rimasterizzata in 4K.



Su Everyeye trovate un ricordo di Ian Holm, che nella prima trilogia interpreta Bilbo Baggins, e un approfondimento sul futuro della saga de Il signore degli anelli in tv.