Il Signore degli Anelli, Peter Jackson fu minacciato dalla produzione: 'Costi troppo alti'

A distanza di vent'anni, la trilogia de Il Signore degli Anelli firmata da Peter Jackson assume ancor più le sembianze di una vera e propria follia: in pochi avrebbero investito sulla trasposizione dell'opera di Tolkien quanto New Line Cinema, che non a caso si trovò non poche volte ad aver paura di aver fatto il passo più lungo della gamba.

Secondo quanto raccontato dal regista della trilogia recentemente sbarcata su Prime Video, infatti, un emissario della produzione si fece vivo durante le riprese per far presente a Jackson un certo timore, da parte dei piani alti, che i costi dell'operazione stessero sforando un filino troppo rispetto a quanto preventivato.

"Io sto sul parapetto, probabilmente con Viggo [Mortensen] e vedo Barry [Osborne, uno dei produttori del film]. Ci mise tipo 30 minuti per annaspare fino alla cima, quindi io continuai a girare. Al che Barry arriva e mi fa: 'Devo farti parlare con Michael Lynne di New Line'. Io gli chiedo perché, e lui mi dice: 'Oh, vuole minacciare di farti causa perché dovrà vendere la casa per colpa tua, per coprire i costi di produzione'" ha raccontato Jackson.

Il regista ha poi proseguito: "Barrie era solo il messaggero, ma quello fu il punto in cui sbroccai. Gli dissi: 'Dì a Michael Lynne che girerò questo ca**o di film e farò il miglior lavoro possibile, e non interromperò la mia giornata per una chiamata del genere'". Che dire: i fatti hanno dato ragione al buon Peter, non trovate? A dimostrazione di ciò, ecco quanti Oscar ha vinto Il Signore degli Anelli!