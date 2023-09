Il signore degli anelli, Peter Jackson a Jake Gyllenhaal: 'sei il peggior attore mai visto

Il signore degli Anelli è tornato al cinema durante l’estate, e le storie a proposito del film non finiscono mai. Ne ha raccontata una Jake Gyllenhaal, che ha parlato della sua audizione con Peter Jackson, non una delle migliori si potrebbe dire.

L’attore, in un’intervista al The Tonight Show con Jimmy Fallon, ha rivelato una particolarità del suo provino, difatti la star inizialmente non aveva alcuna battuta da recitare:

“Non avevo battute da dire, erano solo indicazioni di scena. Dovevo andare in questa stanza, aprire questa cosa e trovare l'anello. Non capivo bene perché non c'erano battute, così mi sono avvicinato, l'ho aperto e ho chiesto: "È buono?”

Successivamente Gyllenhaal ha dovuto interpretare una scena in cui tutti recitavano con l’accento britannico, peccato che lui non ne fosse al corrente:

“Poi ho avuto una scena con battute in cui tutti avevano un accento britannico e io non ne ho fatto uno. Peter Jackson si è girato verso di me e mi ha detto: "Sei il peggior attore che abbia mai visto. Qualcuno ti ha detto che dovresti avere un accento? Beh, licenzia il tuo agente”.

L’attore non ha ovviamente ottenuto la parte, ma si è successivamente riscattato interpretando ruoli di spicco in film con registi di alto livello, tra cui Denis Villeneuve e Bong Joon-ho.

Nonostante l’assenza del povero Jake Gyllenhaal, la trilogia tratta dai racconti di J. R. R. Tolkien rimane un successo enorme, e la colonna sonora de Il signore degli anelli è stata votata la migliore di sempre.