Il signore degli anelli, Peter Jackson: I Beatles volevano fare il film, Tolkien disse no

Peter Jackson sta per uscire su Disney+ con la docuserie sui Beatles The Get Back, e in una recente intervista promozionale il regista de Il signore degli anelli ha raccontato della passione di John Lennon e compagni per la saga di Tolkine.

Parlando con la BBC, il regista ha spiegato che i Beatles volevano davvero fare un film del Signore degli Anelli, ma che nel corso degli anni sono stati ostacolati proprio dall'autore della serie, JRR Tolkien. “Ho raccolto piccole informazioni sulla faccenda mentre lavoravo al documentario. Ho interrogato Paul McCartney al riguardo. Ringo non ricorda molto della cosa", ha detto.

Secondo Jackson, i Beatles furono introdotti nella Terra di Mezzo da Maharishi Mahesh Yogi, che regalò ai membri della band delle copie de Il Signore degli Anelli. I Beatles hanno quindi letto il libro mentre studiavano meditazione in India, e poco dopo acquistarono i diritti cinematografici dal produttore Denis O'Dell. Nelle loro intenzioni, Paul sarebbe stato Frodo, Ringo avrebbe interpretato Samwise Gamgee, George sarebbe stato Gandalf e John Lennon avrebbe fatto Gollum. "Alla fine, non sono riusciti a ottenere i diritti da Tolkien, perché non gli piaceva l'idea di un gruppo pop che rifacesse la sua storia", ha detto Jackson. "Sembra incredibile a dirlo a voce alta, ma il film de Il signore degli anelli dei Beatles è stato bocciato da Tolkien".

Per altre letture sulla saga, scoprite il nuovo cofanetto del Signore degli Anelli, denominato Ultimate Edition - Middle Earth, che riunisce tutti i sei film della saga di Peter Jackson in 4K e in versione originale ed estesa.