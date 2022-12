Il signore degli anelli: ora si può pernottare nel set di Hobbiville grazie ad Airbnb

Mentre Warner Bros Discovery pensa a nuovi film per la saga de Il signore degli anelli, Airbnb si porta avanti nel risvegliare l'interesse dei fan per La Terra di Mezzo con un'offerta incredibile che permetterà ai curiosi di pernottare a Hobbiville, l'iconico villaggio degli Hobbit della Contea.

La famosa app di affitto e pernottamento ha annunciato che il set cinematografico originale di Hobbiville, come visto nella trilogia de Il Signore degli Anelli e nel franchise cinematografico de Lo Hobbit, sarà disponibile per i viaggiatori desiderosi di passare una notte nella Terra di Mezzo: chiaramente, la disponibilità riguarda solo la Nuova Zelanda - ovvero il paese che ha ospitato le riprese de Il signore degli anelli - inoltre i posti letto sono a dir poco limitati dunque se siete davvero interessati dovrete prepararvi ad un vero e proprio 'Battle Royal' per avere la meglio sugli altri fan tolkeniani desiderosi di farvi le scarpe.

La buona notizia, tuttavia, è che il costo per un soggiorno di due notti è di soli 6 dollari a notte! Le prenotazioni per la struttura apriranno alle 10:00 ora neozelandese (16:00 ET), con solo tre serie di date disponibili per la prenotazione, tra cui: 2-4 marzo, 9-11 marzo e 16-18 marzo. Oltre a un pernottamento in "The Millhouse", una casa ispirata a Hobbit con due camere da letto, i partecipanti avranno accesso speciale a 44 Hobbit Holes costruiti in modo permanente e ad altri luoghi amati ed iconici della Contea.

Ci farete un pensierino? Ditecelo nei commenti!