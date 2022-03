Il Signore degli Anelli, perché Viggo Mortensen ha smesso con i blockbuster?

Il Signore degli Anelli ha rappresentato per Viggo Mortensen la definitiva consacrazione: l'attore di Aragorn, che prima di allora aveva comunque preso parte ad alcune produzioni importanti, ebbe con la trilogia di Peter Jackson l'occasione per spiccare definitivamente il volo verso la Hollywood che conta.

La domanda, a questo punto, sorge spontanea: perché Mortensen, che pure si era distinto nel ruolo di Aragorn anche per le numerose scene d'azione meravigliosamente interpretate, sembra non esser mai realmente entrato nel giro dei grandi blockbuster hollywoodiani? La risposta ce la fornisce proprio il diretto interessato.

"Prima di tutto viene il materiale. Storie che leggo e mi fanno pensare: 'Ecco, questo è il tipo di film che andrei a vedere'. Il che è, alla fine, l'unica cosa su cui posso davvero contare" spiegò il nostro quando gli fu chiesto in che modo scegliesse i film a cui prendere parte. Mortensen, inoltre, ha ammesso anche di esser pronto a rifiutare offerte economicamente più vantaggiose qualora fosse già impegnato in progetti meno remunerativi ma più vicini al suo modo di intendere il cinema.

Poco male, comunque, dal momento in cui negli ultimi 20 anni Mortensen ci ha regalato perle come A History of Violence, Captain Fantastic e Green Book! E voi, avreste voluto vedere il nostro Aragorn in qualche grossa produzione hollywoodiana? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate un nostro approfondimento sulla trilogia de Il Signore degli Anelli a 20 anni dalla sua uscita.