Il signore degli anelli, perché Uma Thurman ha rifiutato un ruolo nel film?

Come per ogni franchise che si rispetti è lungo l'elenco di attori e attrici che avrebbero potuto recitare ne Il signore degli anelli. Da Sean Connery nei panni di Gandalf a Nicolas Cage nel ruolo di Aragorn, molti nomi noti di Hollywood sono stati in corsa per interpretare un personaggio della saga. Tra di loro anche Uma Thurman.

La star di Pulp Fiction avrebbe potuto interpretare Éowyn, nobildonna diventata scudiero di Rohan che appare sia ne Le due torri sia ne Il ritorno del re. Ma se Sean Connery rifiutò Gandalf per mancanza di comprensione del materiale originale e Jake Gyllenhaal perse la possibilità di interpretare Frodo a causa di una pessima audizione, a Thurman venne offerto di partecipare alla saga ma l'attrice declinò per una motivazione più che onorevole. Il signore degli anelli tornò nelle sale nel 2021, per celebrare i vent'anni dall'uscita del primo film.



Ospite da Stephen Colbert, Uma Thurman ha spiegato di aver rifiutato il ruolo perché all'epoca aveva appena avuto il suo primo figlio e si sentiva "costretta" a casa. La produzione del franchise infatti chiedeva che gli attori si trasferissero in Nuova Zelanda per tutto l'arco delle riprese, durate diversi anni:"Non volevi trascinare tuo figlio in Nuova Zelanda per tre anni?" le ha chiesto Colbert.



Ironicamente, Thurman ha risposto:"Sì, era un po' sconosciuta per me". Per l'attrice si tratta tutt'oggi di un enorme rimpianto, e ha dichiarato di ritenerla una delle peggiori decisioni mai prese. Rispetto agli altri suoi colleghi che non rimpiangono apertamente di aver rifiutato la saga, Uma Thurman sembra particolarmente dispiaciuta di non aver accettato uno dei progetti cinematografici più redditizi di tutta la storia del cinema. Il ruolo Éowyn venne in seguito assegnato a Miranda Otto.



