Il Signore degli Anelli, perché Sauron scelse Mordor come sua dimora?

Il Signore degli Anelli ci presenta sin dalle prime pagine Mordor come la dimora naturale per Sauron e le sue forze del male: ciò viene accettato da noi lettori quasi come una naturale disposizione delle cose, al punto che non siamo mai portati a chiederci come mai, in tutta la Terra di Mezzo, Sauron si sia stabilito proprio presso il Monte Fato.

A noi, però, piace andare a fondo ad ogni questione: per una volta, dunque, proviamo a risalire all'origine delle cose e a chiederci cos'abbia spinto il discepolo di Morgoth a scegliere proprio Mordor come base operativa per sé e per il suo immenso esercito.

La spiegazione, in effetti, sembra piuttosto semplice e ci viene fornita dalla geografia della Terra di Mezzo: Mordor, oltre a possedere l'unico vulcano attivo della Terra di Mezzo, racchiude infatti in sé tutte quelle caratteristiche che rendono un luogo perfetto per un insediamento fortificato, essendo circondato da montagne e da fortificazioni naturali di vario genere che lo rendono pressoché impossibile da invadere.

La domanda sorge quindi spontanea: perché, prima di Sauron, nessuno ha mai pensato di sfruttare queste caratteristiche del luogo per stabilirvisi? Anche in questo caso la risposta è molto semplice: Mordor, come sappiamo, ci viene infatti presentato come un territorio arido, morto, su cui è praticamente impossibile che una qualunque forma di vita riesca a prosperare.

Insomma, risulta piuttosto difficile immaginare uomini, hobbit, elfi e persino i coriacei nani riuscire a vivere tranquilli alle pendici del Monte Fato!