Il Signore degli Anelli, perché Sauron non è invisibile quando indossa l'anello?

A vent'anni di distanza dall'inizio della saga cinematografica, i fan continuano a discutere di Il Signore degli Anelli. Se nelle scorse settimane era spuntata una nuova teoria sugli Hobbit, c'è un'altra questione che spesso non risulta chiara. Ogni personaggio che indossa l'Unico Anello, come sappiamo, diventa invisibile.

Succede, in Il Signore degli Anelli, di volta in volta a Bilbo, Frodo, Gollum e Isildur. Fa eccezione però Sauron, all'inizio di La Compagnia dell'Anello, facendo così sorgere spontanea la domanda.

La motivazione è da ricercare nel fatto che non si tratta di una invisibilità intesa in senso letterale, ma piuttosto di una sorta di "trasferimento" del personaggio che indossa l'anello in una diversa dimensione, quella dei Wraith, gli Spettri dell'Anello. Questo è il motivo per cui, per esempio, i Nazgûl appaiono in modo diverso a Frodo: in quanto spettri, in quel mondo si manifesta la loro forma reale, mentre il corpo che hanno nel mondo fisico è una rappresentazione diversa.

Allo stesso modo, Sauron, l'Oscuro Signore di Mordor, vive nel mondo dei Wraith e può creare un corpo nel mondo fisico, grazie al quale interagisce ed è visibile agli altri. Quando indossa l'Unico Anello, quindi, non c'è effettivamente un corpo da trasportare in un'altra dimensione, poiché tecnicamente Sauron è già lì, e di conseguenza non è invisibile.

Per altri approfondimenti sulla saga diretta da Peter Jackson, rimandiamo ai personaggi più sottovalutati di Il Signore degli Anelli.