Il Signore degli Anelli: perché il romanzo è stato bandito in alcune zone d'America

Mentre continuano le riprese dell'attesissima serie tv de Il Signore degli Anelli targata Amazon Prime Video, che ricordiamo sarà ambientata durante la Seconda Era dell'Arda, torniamo oggi a parlare della trilogia originale firmata dal genio di J.R.R. Tolkien, e per la precisione proprio del mitico romanzo uscito per la prima volta nel 1995.

Al tempo della sua prima edizione, il romanzo high fantasy di Tolkien venne accolto da critiche miste, sia positive che negative, tra chi lo elogiava come un game changer del genere fantastico e chi, invece, definì ad esempio pedante lo stile dello scrittore oppure chi sottolineò una certa mancanza di profondità psicologica nella storia, tra narrazione e personaggi.



Nel tempo il romanzo è stato ampiamente rivalutato da molti fronti come uno dei massimi capolavori della letteratura britannica e non solo di genere fantasy, celebrato come un'opera essenziale da conoscere e in alcuni casi persino da studiare. È successo però negli ultimi anni che Il Signore degli Anelli subisse diversi ban da alcune zone rurali sia dell'America, considerato "satanico" e persino dato alle fiamme da alcuni membri di una chiesa nel New Mexico, questo nel 2001.



Dieci anni dopo, nel 2011, nella lista dei 40 libri vietati stilata dall'American Library Asssociation è comparso proprio il capolavoro di Tolkien, bandito da molte scuole del paese e biblioteche pubbliche a causa di quella che sarebbe descritta in modo semplice come istigazione al fumo. Avete capito bene: stando a un gruppo antifumo del National Health Service di Plymouth, ai bambini dovrebbe essere vietato di leggere Il Signore degli Anelli o vedere la trasposizione cinematografica di Peter Jackson perché ci sarebbero troppi fumatori.



Questo però è solo uno dei motivi che hanno fatto finire il romanzo nella lista, perché il secondo e forse più popolare è quello della blasfemia e dell'irreligiosità della storia raccontata da Tolkien, il che fa sorridere pensando che proprio l'autore fosse un devotissimo cattolico, scrivendo persino all'amico C.S. Lewis definendo la sua opera come "profondamente religiosa e cristiana".