Il Signore degli Anelli, perché gli hobbit hanno sempre fame? La nuova teoria dei fan

Chiunque abbia letto Il Signore degli Anelli o visto e amato i film di Peter Jackson sa bene quanta fame abbiano normalmente gli hobbit: le famose seconde e terze colazioni di Pipino e Merry sono tutt'altro che un'eccezione per gli abitanti della Contea, abituati a mangiare e bere molto più di quanto faccia un essere umano.

Ma cosa genere negli hobbit una fame tanto insaziabile? Possibile che sia semplicemente l'amore per il cibo e per i piaceri della vita? Certo, conoscendo il popolo di Frodo la spiegazione appare plausibile: secondo una nuova teoria saltata fuori su Reddit, però, a fare la differenze potrebbe essere un fattore biologico.

Esattamente come in natura molti animali di piccola taglia necessitano di mangiare molto più spesso di animali parecchio più grossi, infatti, gli hobbit potrebbero effettivamente avere un fabbisogno di energie nettamente superiore rispetto a quello di umani, elfi e così via: un battito del cuore più rapido e un organismo che tenda a bruciare calorie più rapidamente potrebbero in effetti essere cause di una fame costante, praticamente inspiegabile per esseri dal metabolismo simile a quello degli umani.

Che l'ingordigia di Merry, Pipino, Sam e soci sia quindi giustificata dalla natura? Chi può dirlo! Voi, intanto, fateci sapere nei commenti cosa ne pensate! Questioni culinarie a parte, nel frattempo, scopriamo insieme perché Tom Bombadil è il personaggio più potente della Terra di Mezzo.