Il Signore degli Anelli, perché Gollum segue Frodo e non Bilbo?

La presenza di Gollum ne Il Signore degli Anelli è fondamentale: decisivo nel mostrare a Frodo e Sam la strada per Mordor, il fu Smeagol è anche il soggetto perfetto per addentrarci in discorsi morali relativi a perdono e perdizione. Ciò detto, un dettaglio potrebbe sfuggire a qualcuno: perché il viscido essere segue Frodo e non Bilbo?

Come ben sappiamo, infatti, Gollum sapeva che l'Anello fosse in possesso di Bilbo, in quanto fu proprio il nostro hobbit a portarglielo via: è proprio a Bilbo che Gollum si riferisce, d'altronde, quando torturato in quel di Mordor continua a ripetere le parole Contea e Baggins.

Tutto, dunque, lascerebbe supporre che il nostro intendesse mettersi sulle tracce di Bilbo... Cosa che, in effetti, Gollum fece eccome! Secondo le appendici de Il Signore degli Anelli, infatti, una volta fuggito da Mordor, lo strisciante schiavo dell'Anello si mise immediatamente in viaggio verso la Contea, sperando proprio di intercettare Bilbo e l'Anello.

Caso vuole che Gollum finisca a passare per Moria... Proprio nel momento in cui a passare di lì è anche la Compagnia! Di lì a scoprire il segreto di Frodo e Sam, naturalmente, è un attimo... Ed ecco spiegato, dunque, il disinteresse di Gollum per un Bilbo ormai privo di qualunque attrattiva! Eravate a conoscenza di questo retroscena? Fatecelo sapere nei commenti! Vediamo, intanto, cosa sarebbe potuto accadere se Faramir avesse preso l'Anello a Frodo.