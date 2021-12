Il Signore degli Anelli, perché Gollum non sopporta il contatto con gli oggetti elfici?

Gollum è senza dubbio uno che tende ad esagerare: il personaggio interpretato da Andy Serkis ne Il Signore degli Anelli enfatizza spesso il proprio dolore e le proprie sofferenze allo scopo di suscitare la pietà di Frodo e Sam, ma quando entrano in gioco oggetti di natura elfica il suo malessere sembra effettivamente sincero.

L'esempio perfetto ci viene offerto dal momento in cui Sam cinge Gollum con una corda elfica per trascinarlo verso Mordor: il "ci brucia, ci brucia" continuo del fu Smeagol sembra indice di una sofferenza reale, dovuta evidentemente alla vicinanza con il materiale lavorato dagli elfi.

Ma per quale motivo Gollum non può sopportare il contatto con questo genere di oggetti? Ci sono due possibili spiegazioni: in primis è doveroso ricordare che, dopo esser stato prigioniero a Mordor, il miserabile essere schiavo dell'Anello finisce prigioniero proprio degli elfi, che certamente con lui non si saranno curati di andarci piano nel tentativo di estorcergli qualche informazione.

Trauma della prigionia, dunque? Forse, ma non solo: è probabile, infatti, che la mente e il corpo di Gollum, irrimediabilmente corrotti dall'Anello, non riescano a sopportare la presenza di qualunque cosa abbia a che fare con gli elfi, in quanto simbolo di purezza assoluta. Quale di queste due spiegazioni ritenete più plausibile? Fatecelo sapere nei commenti! Cerchiamo di capire, intanto, come mai Gimli non sapesse nulla di Moria e della triste sorte dei suoi parenti.