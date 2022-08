Il Signore degli Anelli, perché proprio Gimli viene inviato al Consiglio di Elrond?

Nel mondo de Il Signore degli Anelli le dinastie rivestono un ruolo di grande importanza: possiamo rendercene conto osservando i membri stessi della Compagnia, che fatta eccezione per i nostri hobbit non sono certo dei signor nessuno. Perché, allora, al Consiglio di Elrond è presente Gimli a rappresentare i nani?

Già, perché a dispetto di quanto sarebbe naturale pensare Gimli non discende da una famiglia particolarmente importante: certo, suo padre Gloin aveva fatto parte della spedizione per Erebor raccontata ne Lo Hobbit e del sangue reale scorre effettivamente nelle sue vene, ma la distanza dalla linea di successione è effettivamente importante, se paragonata al lignaggio dei vari Aragorn, Legolas e così via.

Forti di un rapporto di amicizia piuttosto solido con il re Dain, Gloin e Gimli vengono comunque indicati da quest'ultimo per far parte del Consiglio di Elrond: questo perché, interessatosi alle vicende inerenti a Mordor dopo aver respinto un messaggero di Sauron (a proposito: chi pensate sia più forte tra Morgoth e il signore di Mordor?), Dain vuole effettivamente che i nani prendano parte alla cosa, ma non ritiene necessario privarsi dei suoi elementi più preziosi.

Ecco perché Gimli, uomo di fiducia del re ma, nei fatti, nient'altro che un abile guerriero di famiglia relativamente nobile, si rivela essere l'uomo adatto alla missione: il nostro, d'altronde, avrà modo di farsi valere in seguito, nobile o meno che sia.