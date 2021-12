Il Signore degli Anelli, perché Gimli non sapeva nulla della sorte di Balin a Moria?

Dei tanti momenti drammatici che incontriamo nel corso della trilogia de Il Signore degli Anelli quello dell'arrivo della Compagnia a Moria è senz'altro uno dei più intensi: la scoperta da parte di Gimli dell'infausta sorte di suo cugino Balin e del suo popolo ci ha fatto versare più di una lacrima, e sicuramente continuerà a farlo.

Una domanda, però, ha sempre tormentato parte del fandom: com'è possibile che Gimli non sappia nulla di quanto accaduto a Moria? Durante il viaggio della Compagnia vediamo infatti il nostro amatissimo nano parlare entusiasta dell'accoglienza che sicuramente Balin riserverà ai nostri, senza lasciar intendere di sapere alcunché circa la disfatta dei suoi parenti.

Risulta piuttosto difficile, in effetti, pensare che gli echi di un tale disastro non abbiano viaggiato lungo la Terra di Mezzo: la spiegazione, mai fornitaci da libri e film della saga, può però essere ricercata in imprevisti tutt'altro che improbabili in un mondo come quello creato da Tolkien. Un eventuale messaggero, ad esempio, potrebbe esser stato ucciso lungo la strada prima di poter riferire la notizia; al tempo stesso i nani potrebbero esser stati imprigionati nelle gallerie di Moria prima di soccombere, con ogni via di comunicazione inevitabilmente bloccata.

Pensate che siano spiegazioni ragionevoli? Vi eravate mai posti questa domanda? Fatecelo sapere nei commenti! Scopriamo, intanto, quale teoria sulla saga collega Boromir a Sauron.