Il Signore degli Anelli, perchè Gimli non era a conoscenza del destino dei Nani a Moria?

Gimli è sicuramente uno dei personaggi più iconici della trilogia de Il Signore degli Anelli, sebbene la sua storia personale venga ignorata per gran parte dei film. Ne la Compangia dell'Anello conduce i suoi amici nelle Miniere di Moria nella speranza di vedere il suo vecchio cugino Balin ma le cose non vanno proprio come lui aveva previsto.

Come però Gimli poteva essere ignaro del destino dei suoi parenti? Dopo la missione per riconquistare Erebor, Balin visitò Bilbo Baggins e poi partì per la sua spedizione con lo scopo di recuperare il perduto Regno dei Nani di Moria e così ristabilire il loro maestoso regno sotterraneo e così ritrovare anche uno degli Anelli dei Nani perduti.

Inizialmente la missione sembrava aver avuto successo. Balin recuperò rapidamente l'ascia di Durin e dopo aver trovato anche l'elmo di Mithril, si dichiarò Signore di Moria. Solo cinque anni dopo però i Nani furono invasi dagli orchi e morirono nei tunnel e nelle sale che stavano cercando di far diventare nuovamente grandi. L'unica testo al riguardo è il Libro di Mazarbul, che conteneva note e resoconti dell'attacco degli orchi a Moria e conteneva anche gli ultimi attimi di vita di Balin, ed è così che Gimli è stato in grado di scoprire esattamente cosa è successo a suo cugino scomparso da tempo.

Si potrebbe pensare che una tragedia del genere sarebbe dovuto essere conosciuto tra i Nani, soprattutto perché inizialmente si trattava una missione per riconquistare quello che era stato un tempo il regno dei Nani. Tuttavia, in qualche modo Gimli non è stato messo a conoscenza di questi eventi fino a quando non ha visto la tomba di Balin all'interno delle miniere. Tutto quello che sapeva era che la missione di Balin aveva inizialmente avuto successo, motivo per cui ha suggerito a Gandalf e al resto della Compagnia di passare attraverso le Miniere di Moria. Il probabile sterminio di tutte le sue genti ha però impedito la diffusione della triste notizia, costringendo poi Gandalf a scontrarsi con il Balrog.